Китайский ледокол, построенный в Украине, столкнулся с айсбергом (видео)

Причиной столкновения судна с айсбергом послужил сильный туман.

В субботу китайский полярный исследовательский ледокол "Снежный дракон" столкнулся с айсбергом. Инцидент произошел в 11 часов утра по пекинскому времени в море Амундсена в западной Антарктиде. Однако государственная телекомпания CCTV сообщила о происшествии лишь накануне.

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Причиной столкновения судна с айсбергом послужил сильный туман. Ледокол "Сюэлун" ("Снежный дракон") врезался в айсберг во время 35-й антарктической экспедиции.

В результате столкновения была сломана мачта корабля, около 250 тонн снега и льда обрушились на переднюю палубу.

"Снежный дракон" был построен в 1993 году в Украине. Модернизацию судно проходило в 2007 и 2013 годах.