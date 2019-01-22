Ягланд надеется, что в Совете Европы найдут механизм для сохранения членства России в организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что необходимо сохранить Россию в системе европейских ценностей с целью защиты прав российских граждан.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд надеется, что уставные органы Совета Европы найдут механизм для сохранения членства России в организации.

Об этом он сказал во время выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи СЕ.

Ягланд отметил, что необходимо приложить все усилия для сохранения всех 47 стран-членов в «системе ценностей» Совета Европы, и в частности в контексте распространения действия Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

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В связи с этим Ягланд напомнил, что в ноябре прошлого года известная российская правозащитница Людмила Алексеева и еще 58 правозащитников написали ему письмо с просьбой "найти решение относительно текущего кризиса в Совете Европы".

Генеральный секретарь СЕ отметил, что российские правозащитники не хотят оправдывать действия власти России, но призывают все стороны мужественно искать компромиссные решения" относительно членства РФ в Совете Европы. По словам Ягланда, российские правозащитники считают, что если Россия покинет организацию Совет Европы, то больше всего от этого пострадает российский народ.

Он согласился с утверждением российских правозащитников, что выход России из СЕ "превратит значительную часть Европы в юридически серую зону на ближайшие десятилетия".

"То же самое произойдет, если любая другая страна, большая или малая, выйдет из Конвенции о защите прав человека", - отметил Ягланд.

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По его убеждению, отказ от членства в Совете Европы или серьезные нарушения европейской Конвенции по правам человека всегда будут приводить к очень негативным последствиям для Европы.

"В этот год 70-летия Совета Европы организации есть что праздновать. Мы можем пойти назад, а можем пойти дальше, вперед к еще большей сплоченности в интересах 830 миллионов европейцев, которых мы представляем. Поэтому давайте сделаем этот положительный выбор. Я действительно надеюсь, что два уставных органа - Парламентская ассамблея и Комитет министров - смогут вместе сделать это. Это будет большим подарком нам и Европе, если это произойдет", - заявил Ягланд.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи за аннексию Крыма. С того времени РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы по 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

С января 2018 года в ПАСЕ продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.