В Минобороны РФ назвали причину крушения бомбардировщика Ту-22М3

В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение.

В Министерстве обороны РФ причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области связали с возможной ошибкой пилотирования из-за попадания в "снежный заряд".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба Минобороны РФ, в результате жесткой посадки самолета два члена экипажа бомбардировщика погибли, еще два летчика отправлены в больницу.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение", - сказано в сообщении.

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В Минобороны также добавили, что полет бомбардировщика Ту-22М3 осуществлялся без боекомплекта.

"Самолет, по поступившей предварительно информации, на взлетной полосе развалился на две части, вытекло топливо, розлив сейчас устраняют", - сообщили в правительстве Мурманской области.

Источник ТАСС в силовых структурах также рассказал, что причиной аварии Ту-22М3 в Мурманской области, предварительно, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

"Было ухудшение погоды, и самолет попал в снежный заряд. В этих условиях, скорее всего, произошла ошибка техники пилотирования, которая привела к грубой посадке. В результате произошло разрушение конструкции самолета и возгорание", - сказал собеседник.

Ранее УНИАН сообщал, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области РФ. Из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.

Справка. "Снежные заряды" - интенсивные снегопады, сопровождающиеся резким усилением ветра при их прохождении. Снежные заряды иногда следуют друг за другом через небольшие промежутки времени. Они обычно наблюдаются в тылу циклонов и на вторичных холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что видимость резко уменьшается практически до нуля при их прохождении.

Физическая причина снежных зарядов та же, что и летних грозовых бурь. Происходят "снежный заряды" чаще всего зимой. Ледяной воздух двигается над существенно более теплой земной поверхностью. Развитию "снежных зарядов" способствуют синоптические условия вторжения холодного воздуха.