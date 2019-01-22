В России разбился бомбардировщик Ту-22М3
13:43, 22 января 2019Мир
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Инцидент с бомбардировщиком произошел около 12:40.
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке / фото Минобороны РФ
Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области РФ.
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Об этом сообщает во вторник ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
"Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская область). Авиапроисшествие случилось около 12:40", - сказал источник.
По его словам, из экипажа потерпевшего аварию бомбардировщика, по предварительным данным, выжили командир и штурман.
"По предварительной информации, командир и штурман остались живы", - сказал собеседник ТАСС.
Ранее два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае.
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