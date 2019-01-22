Меркель и Макрон подписали новый договор о дружбе между ФРГ и Францией

Договор был подписан ровно через 56 лет после подписания Елисейского договора 1963 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник в немецком Аахене подписали новый договор о дружбе и сотрудничестве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Договор был подписан ровно через 56 лет после подписания Елисейского договора 1963 года, который был призван задавать тон для тесного сотрудничества двух стран после Второй мировой войны.

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"Популизм и национализм укрепляют позиции в наших странах", - сказала Меркель французским, немецким и европейским чиновникам, которые собрались в ратуше Аахена.

Напомнив о выходе Британии из Европейского Союза и растущих протекционистских тенденции во всем мире, Меркель отметила, что международное сотрудничество переживает сложный период.

"Семьдесят четыре года, срок жизни одного человека, после окончания Второй мировой войны, то, что казалось очевидным, снова ставится под сомнение. Поэтому, прежде всего, есть потребность в новых обязательствах в отношении нашей ответственности в рамках Европейского Союза, ответственности, которую несут Германия и Франция", – заявила канцлер.

Ее слова поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, который отметил "растущий гнев" в европейских обществах и давление извне.

Аахенский договор имеет целью усилить трансграничное сотрудничество вдоль 450-километрового границы стран, а также улучшить координацию между двумя странами, когда речь идет о решении таких международных проблем, как изменение климата и терроризм.