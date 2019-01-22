Выборы в Турции: в списках более 6 тысяч избирателей старше 100 лет

В списки попал 165-летний Айсе Экичи, который якобы родился в 1854 году.

В списки на местные выборы в Турции, которые пройдут в марте, внесены более 6 тысяч избирателей старше 100 лет.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению турецкой оппозиции, власть манипулирует списками, внося туда людей, которые уже умерли, или которых никогда не существовало.

Республиканская народная партия и Народная демократическая партия в основном обнаружила фальшивые списки избирателей в регионах, где правящая Партия справедливости и развития проиграла с небольшой разницей голосов на предыдущих выборах.

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Так, более 6 тысяч зарегистрированных избирателей старше 100 лет. Например, в списки попал 165-летний Айсе Экичи, который якобы родился в 1854 году, во времена Османской империи, и впервые зарегистрирован для голосования. В списках также есть 149-летний Зульфу и 148-летний Айзе. Напомним, что возраст официально зарегистрированного самого старого человека на Земле - 116 лет.

Существуют также распространенные примеры подозрительно большого количества людей, зарегистрированных по единому адресу. Например, в одной из квартир была зарегистрирована 1 тысяча человек, многие зарегистрированы в пустых домах, на строительных площадках или на пятом этаже четырехэтажного дома.

Существует также резкие рост количества избирателей - в округе в Чанкыры количество избирателей за полгода выросла на 95%.

Напомним, в марте в Турции должны состояться местные выборы. Оппозиционные партии попросили избирательную комиссию расследовать их данные.