Правительство Турции передало исполнительные полномочия президенту

Суть изменений состоит в передаче исполнительных полномочий премьер-министра и правительства президенту.

Правительство Турции передало свои полномочия президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану в рамках перехода от парламентской к президентской форме правления.

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Как сообщает Anadolu, указ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Документ вносит изменения в ряд законов и подзаконных актов с 1924 года по 2017-й. Суть изменений состоит в передаче исполнительных полномочий премьер-министра и правительства президенту. Они вступят в силу с момента принесения президентом присяги.

Президентские выборы в Турции состоялись 25 июня. Избирком подвел предварительные итоги: Реджеп Тайип Эрдоган победил с 52,59% голосов, его Партия справедливости и развития получила 41,56%. Окончательные результаты ЦИК Турции объявит 5 июля.