Лидер непризнанного Приднестровья опроверг возможность воссоединения с Молдовой

Хоть Москва и не признала независимость "ПМР", приднестровская власть проводит гармонизацию своего законодательства с российским

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский отверг возможность воссоединения своего непризнанного территориального образования с Молдовой в любом варианте.

Соответствующее заявление он сделал в интервью «Европейской правде».

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"На мой взгляд, сегодня это уже невозможно... Приднестровцы проголосовали за независимость Приднестровской молдавской республики с последующим ее присоединением к РФ. Но ни о каком присоединении не может быть и речи, пока нет признания нашей независимости мировым сообществом", - указал Красносельский.

Лидер непризнанной республики признал, что Приднестровье действительно проводит гармонизацию своего законодательства с российским, несмотря на то, что Москва официально не признала ее независимость.

"Мы обращались в РФ относительно признания неоднократно. Наверное, не созрели условия международного характера для этого. А впрочем, я всегда говорю, что признание – вопрос сугубо тактический: собрались и признали", - отметил Красносельский.

По его словам, Молдова якобы юридически отказалась от Приднестровья, приняв, в частности, декларацию о выходе из состава Молдавской ССР и о незаконности создания Молдавской ССР.

"А МССР, напомню, была образована путем слияния в 1940 году Бессарабии и МАССР, которая включала Приднестровье", - отметил он.

Напомним, по итогам Приднестровского конфликта 1992 года в так называемой «Приднестровской Молдавской Республике» и сегодня присутствуют российские войска.

В соответствии с подписанным в 1992 году в Москве Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, в Зоне безопасности (более 200 км вдоль реки) разместили посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

На территории приднестровского региона расквартировано более 1,5 тыс. военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тыс. тонн боеприпасов и авиабомб.

В июне прошлого года так называемая "Приднестровская Молдавская Республика" отказалась от вывода военного контингента России, к которому призвали в резолюции Генассамблеи ООН о Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова.