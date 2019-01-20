Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 73, еще более 70 ранены

Трагедия произошла в штате Идальго, в 85 километрах севернее столицы страны Мехико.

В Мексике в результате взрыва трубопровода погибли 73 человека, еще более 70 ранены.

Читайте такжеВ Колумбии взорвали полицейскую академию: 21 погибший, десятки раненых (видео)

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти страны.

Трагедия произошла в штате Идальго, в 85 километрах к северу от столицы страны Мехико.

Утечка из трубопровода горючего, как полагают, произошла из-за нелегальной «врезки» в трубу. Когда сотни людей, в том числе дети, пытались собрать горючее в контейнеры, произошел взрыв и начался пожар.

Что именно послужило причиной возгорания - пока неизвестно.