Число жертв взрыва трубопровода в Мексике выросло до 73, еще более 70 ранены
13:00, 20 января 2019Мир
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Трагедия произошла в штате Идальго, в 85 километрах севернее столицы страны Мехико.
Что именно послужило причиной возгорания - пока неизвестно / фото УНИАН
В Мексике в результате взрыва трубопровода погибли 73 человека, еще более 70 ранены.
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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на власти страны.
Трагедия произошла в штате Идальго, в 85 километрах к северу от столицы страны Мехико.
Утечка из трубопровода горючего, как полагают, произошла из-за нелегальной «врезки» в трубу. Когда сотни людей, в том числе дети, пытались собрать горючее в контейнеры, произошел взрыв и начался пожар.
Что именно послужило причиной возгорания - пока неизвестно.
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