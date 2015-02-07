Япония хочет продолжать вести "упорные переговоры" с Россией по Курильским островам

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил в субботу стремление вести "упорные переговоры" с Россией по территориальному вопросу и заключению мирного договора. Он заявил об этом на состоявшемся в Токио "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", передает российское информагентство ТАСС.

"Необходимо придерживаться курса на решение в конечном итоге вопроса о северных территориях и заключение мирного договора с Россией. Я буду вести упорные переговоры в этом направлении", - отметил глава японского правительства. "Северными территориями" в Японии называют острова южной части Курильской гряды, которые сейчас принадлежат России.

В своем выступлении японский премьер также обратил внимание на "конструктивный диалог", который состоялся в ходе встречи с президентом РФ "на полях" саммита АТЭС-2014 в Пекине.

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"В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине мы провели конструктивный диалог по различным вопросам. В частности было принято решение начать подготовку к визиту российского лидера в Японию", - отметил Абэ.

Глава японского правительства также назвал "ненормальным", что между двумя странами до сих пор не подписан мирный договор. "В этом году наступает 70-я годовщина окончания Второй мировой войны. И это ненормально, что до сих пор между Россией и Японией не подписан мирный договор", - сказал премьер.