Япония намерена добиться прогресса в вопросе Курильских островов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в традиционном выступлении на ежегодном общенациональном съезде за возвращение "северных территорий", который проходит в Японии 7 февраля, заявил, что намерен добиться прогресса в переговорах с Россией по территориальному вопросу.

"Правительство твердо намерено продвигать переговоры для того, чтобы добиться прогресса и прийти к окончательному решению (проблемы), определив принадлежность четырех северных островов и заключив с Россией мирный договор", - цитирует слова премьера агентство Киодо.

Как пишет РИА Новости, Абэ отметил также, что в феврале бывший глава правительства Японии Ёсиро Мори отправится в Россию в качестве спецпосланника. Его поездка должна будет подготовить почву для визита премьер-министра в Россию весной этого года.

"День северных территорий"отмечается в Японии 7 февраля - в годовщину подписания с Россией двустороннего Трактата 1855 года о торговле и границах, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. Советская сторона рассчитывала поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.