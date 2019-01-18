ИГИЛ ни при чем: СК РФ продолжает расследовать трагедию в Магнитогорске как взрыв газа

Сообщается, что эксперты не обнаружили следы взрывчатых веществ.

Следственный комитет РФ продолжает считать основной версией трагедии в Магнитогорске взрыв бытового газа, несмотря на то, что ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - сообщает прес-служба.

Согласно сообщению, следствие продолжает поиск доказательств, допрос свидетелей и потерпевших, а также проводит экспертизы.

Как сообщал УНИАН, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов десятиэтажного жилого дома, в результате чего погибло 39 человек.

1 января в Магнитогорске взорвалась маршрутка - погибло ещё 3 человека.

Террористическая групировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за оба инцидента.