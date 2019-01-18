ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы дома (погибли 39 человек) и маршрутки (погибли 3 человека) в российском Магнитогорске.
Об этом говорится в свежем номере газеты боевиков "Наба", передают SITE Intelligence Group и Telegram-канал Directorate 4, освещающие деятельность джихадистов, передает ТСН.
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В статье говорится, что боевики заложили взрывчатку в здание и привели ее в действие. Долгое молчание по поводу взрывов террористы объяснили соображениями безопасности устроивших взрывы.
Других подробностей, кроме общеизвестных, джихадисты не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки в жилом доме в Магнитогорске найдено не было.
Как сообщалось, в университете Лиона прогремела серия взрывов.