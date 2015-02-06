Глава Минобороны Германии не рассчитывает на скорый мир в Украине

Для этого сложного кризиса просто "не может быть приятных и простых решений", заявила глава оборонного ведомства в эфире немецкого телеканала ZDF вечером в четверг, 5 февраля, передает DW.

Фон дер Ляен сообщила, что не спешит возлагать слишком большие надежды на новую мирную инициативу, выдвинутую канцлером ФРГ Ангелой Меркель совместно с президентом Франции Франсуа Олландом. В то же время она считает важным переговорный процесс, благодаря которому, по ее словам, "множество малых шагов" в итоге позволят продвинуться "в правильном направлении".

Урсула фон дер Ляен также считает необходимым вернуть Россию за стол переговоров, чтобы среди прочего выяснить, можно ли вместе с Москвой опять начинать какие-то проекты. Как пример такого проекта глава минобороны ФРГ назвала борьбу против радикальной группировки "Исламское государство".

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Напомним, Меркель и Олланд 5 февраля встретились с украинским президентом Петром Порошенко и обсудили новые предложения по мирному урегулированию на Донбассе. Результаты переговоров широкой общественности пока неизвестны. 6 февраля состоится встреча немецкого канцлера и главы французского государства с президентом России Владимиром Путиным.

Справка УНИАН. Россия с февраля 2014 года осуществляет военную агрессию против Украины. Она аннексировала Крым и поставляет на восток Украины - в Луганскую и Донецкую области, часть которых захвачена боевиками террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», тяжелое вооружение и боеприпасы. Во время этой войны, по данным ООН, почти 6 тысяч человек погибли, более 10 тысяч получили ранения, почти миллион граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на санкции, введенные против России ЕС, США, Канадой, Австралией и другими странами, Москва не прекращает войну, поставляя на Донбасс даже регулярные войска.

5 февраля 2015 года в Украине срочно прибыли Меркель и Олланд. В этот же день в Киеве находился с визитом государственный секретарь США Джон Керри. Сегодня, 6 февраля, Олланд и Меркель планируют посетить Москву, где проведут переговоры с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента Украины сообщила, что переговоры Порошенко, Меркель и Олланда длились 5 часов, и во время них они выработали совместные предложения для воплощения Минских договоренностей.