Началась встреча Порошенко, Меркель и Олланда в формате "тет-а-тет"

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Украины.

Читайте такжеФранция и Германия призвали к немедленному прекращению огня на Донбассе

После завершения такого формата встречи, начнется расширенное заседание с участием трех лидеров государств.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд с новым мирным планом. После визита в Киев они поедут в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.