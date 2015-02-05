Началась встреча Порошенко, Меркель и Олланда в формате "тет-а-тет"
19:19, 05 февраля 2015Политика
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Началась встреча президента Украины Петра Порошенко в формате "тет-а-тет" с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.
В Киеве проходят переговоры Порошенко, Меркель и Олланда / facebook.com/svyatoslav.tsegolko
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе президента Украины.
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После завершения такого формата встречи, начнется расширенное заседание с участием трех лидеров государств.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киев прибыли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд с новым мирным планом. После визита в Киев они поедут в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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