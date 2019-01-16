На Путина готовили покушение - СМИ

Местные спецслужбы считают, что мужчина мог готовить теракт во время визита Путина.

В сербском городе Нови-Пазар задержан 21-летний Армин Алибашич. У него найдено оружие, элементы взрывчатки и атрибутика "Исламского государства".

Местные спецслужбы считают, что он мог готовить покушение на российского президента Владимира Путина во время его визита в Белград, намеченного на 17 января, передает Informer.

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Отмечается, что внимание правоохранителей привлек рюкзак молодого человека. В результате в нем была обнаружена винтовка с оптическим прицелом.

Сразу после этого полиция и сотрудники Агентства информбезопасности Сербии провели обыск его квартиры. Там нашли арсенал оружия и все необходимые компоненты для изготовления взрывного устройства, а также символику ИГИЛ, пишут СМИ.

Ранее власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.