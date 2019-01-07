СМИ: власти Британии установила все детали в "деле Скрипалей" - след ведет к Путину

Агентская сеть ГРУ раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала.

Власти Британии установили все детали в деле о покушении на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Telegraph.

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Сообщается, что агентская сеть ГРУ, которая стояла за атакой в Солсбери, раскрыта и ликвидирована и в ближайшие годы угроза со стороны этой спецслужбы миновала. В частности, установлены детали заговора, в том числе и цепочку людей, которые стояли во главе этого покушения. При этом источники уверяют, что цепочка ведет к высшему руководству России.

"Угроза, исходящая от ГРУ, которое совершило попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были выявлены агенты, совершившие нападение", - пишет издание.

Издание пишет, что в то же время Лондон опасается, что Россия создает новую шпионскую сеть в Британии, на этот раз при участии Службы внешней разведки (СВР).

"Мы опасаемся того, что мы не знаем о СВР, по сравнению со всем тем, что мы знаем об ГРУ", - заявил изданию один из правительственных источников.

По словам второго собеседника, "если Москва сейчас выделяет больше ресурсов для СВР и дает больше свободы для работы в Британии, которая, как мы считаем, происходит, то это вызывает гораздо большее беспокойство, поскольку они являются более профессиональным подразделением".

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, что ведет вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

"Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери", - сказал источник, добавив: "ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании".

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, такие как предоставление агентам паспортов с последовательными номерами.

В результате Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о лицах большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

Великобритания выслала 23 российских дипломатов, а США - еще 60 в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР (Службы внешней разведки) и что этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании.

Напомним, ранее издание Daily Mail писало, что РФ пытается создать в Британии новую шпионскую сеть после разоблачения подозреваемых в химической атаке в Солсбери.

В начале декабря издание The Mirror сообщало, что российские шпионы начали новые операции в Британии. По данным источников, российские дипломаты, которые в начале года были выдворены из страны после отравления Скрипаля, были мобилизованы для разведывательных миссий.