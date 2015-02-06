Путин предложил Меркель и Олланду создать новое Приднестровье в Украине - СМИ
Вариант решения конфликта в Украине, накануне предложенный президентом России Владимиром Путиным, был "слишком циничным".
Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на дипломатические источники, пишет Украинская правда.
"Это не мирный план. Это дорожная карта для нового Приднестровья или Абхазии в Украине. Это циничная попытка избежать всех обязательств, взятых на себя в Минске", - заявил один из высокопоставленных дипломатов на условиях анонимности.
Читайте такжеКерри: Олланд и Меркель получили предложения Путина по урегулированию конфликта на Донбассе
В четверг госсекретарь США Джон Керри сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд получили предложения от Путина по решению конфликта в Донбассе.
Подробности этого плана неизвестны, официально о нем ни одна из сторон вообще не сообщала.
Керри отметил, что Меркель и Олланд приготовили свои планы по достижению мира в Украине, с которыми и прилетели в четверг в Киев для переговоров с Петром Порошенко.
В пятницу Олланд и Меркель поедут в Москву, где встретятся с Путиным.
По информации российских СМИ, Олланд и Меркель могут предложить Москве и Киеву заморозить конфликт на востоке Украины.