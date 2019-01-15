В Британии сегодня решат судьбу Brexit (видео)
12:10, 15 января 2019Мир
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Большинство в палате общин - против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем.
Великобритания готовится к историческому голосованию, которое решит судьбу "Брекзита"
Британский парламент сегодня должен утвердить или отвергнуть процедуру выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Шансы получить голоса у документа минимальны, что заставляет нервничать политиков и бизнесменов всей Европы.
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Большинство в палате общин - против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений, либо отмены "брексита".
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".
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