В Британии сегодня решат судьбу Brexit (видео)

Большинство в палате общин - против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем.

Британский парламент сегодня должен утвердить или отвергнуть процедуру выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Шансы получить голоса у документа минимальны, что заставляет нервничать политиков и бизнесменов всей Европы.

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Большинство в палате общин - против договора о выходе, согласованного правительством Британии и Брюсселем. После того как парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая крайние и пока теоретические варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений, либо отмены "брексита".

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала отказ от Brexit "катастрофическим и непростительным подрывом доверия к демократии".