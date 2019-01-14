Мэрия Рима решила отнимать у благотворителей монеты из фонтана Треви

По представлению мэра городской совет Рима постановил перечислять собранные в фонтане деньги в городской бюджет.

Мэра Рима Вирджинию Рагги, представляющую популистскую партию «Движение 5 Звезд», обвинили в том, что она «крадет деньги у самых нуждающихся» жителей итальянской столицы.

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С обвинением в субботнем номере Avvenire, газеты Итальянской епископальной конференции, выступил глава римского отделения католической благотворительной организации Caritas Бенони Амбарус, передает kommersant.

Поводом для обвинений стало решение римской мэрии забирать себе монетки, которые иностранные туристы по традиции бросают в фонтан Треви. До сих пор эти монеты собирались работниками муниципалитета и передавались Caritas на благотворительные цели. Таким образом римская Caritas ежегодно получала примерно 1,5 млн евро. Теперь же все должно измениться. По представлению мэра городской совет Рима постановил перечислять собранные в фонтане деньги в городской бюджет. Решение должно вступить в силу 1 апреля.

Жители Рима, как сообщает информационное агентство ANSA, скорее солидарны с церковью, а не с мэрией. В социальных сетях растет число призывов к мэрии и городскому совету Рима о пересмотре своего решения.