В Италии туристы повредили 315-летнюю статую при попытке сделать селфи

В Кремоне, на севере Италии, двое туристов повредили статую, пытаясь сделать селфи, передает Lenta.ru со ссылкой на The Local.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 мая. Туристы залезли на скульптуру Геркулеса и случайно отломали от нее кусок мраморной короны.

Сотрудникам полиции удалось установить личности нарушителей. Информации об их национальности нет, однако, по данным The Daily Mail, туристы — мужчины. Экспертам предстоит оценить ущерб и масштаб повреждений, нанесенных скульптуре XVIII века.

Salgono sulla statua per un selfie Distrutto simbolo Cremona Foto http://t.co/JzyR3GOxslpic.twitter.com/Ehzf2gtpne — Corriere della Sera (@Corriereit) May 2, 2015

Статуя из двух фигур Геркулеса, держащих щит, является символом Кремоны. Скульптура была создана в 1700 году. Изначально она находилась на вершине городских ворот, а в 1962-м ее перенесли к постройке XIII века — портику Loggia dei Militi.

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Это уже не первый случай, когда туристы наносят урон памятникам в Италии. В феврале текущего года футбольные фанаты из Нидерландов повредили в Риме фонтан Баркачча (Fontana della Barcaccia). Ущерб оценили в пять миллионов евро.

В ноябре прошлого года 42-летний турист из Россиии начертил букву "К" на стене римского Колизея. Россиянин получил четыре месяца тюрьмы и штраф в €20 тыс.

В 2013 году во Флоренции в музее Опера ди Санта Мария дель Фиоре американский турист случайно отломал палец у статуи, которой более 600 лет.