В Италии туристы повредили 315-летнюю статую при попытке сделать селфи
Туристы залезли на скульптуру Геркулеса и случайно отломали от нее кусок мраморной короны.
В Кремоне, на севере Италии, двое туристов повредили статую, пытаясь сделать селфи, передает Lenta.ru со ссылкой на The Local.
Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 мая. Туристы залезли на скульптуру Геркулеса и случайно отломали от нее кусок мраморной короны.
Сотрудникам полиции удалось установить личности нарушителей. Информации об их национальности нет, однако, по данным The Daily Mail, туристы — мужчины. Экспертам предстоит оценить ущерб и масштаб повреждений, нанесенных скульптуре XVIII века.
Salgono sulla statua per un selfie Distrutto simbolo Cremona Foto http://t.co/JzyR3GOxslpic.twitter.com/Ehzf2gtpne
— Corriere della Sera (@Corriereit) May 2, 2015
Статуя из двух фигур Геркулеса, держащих щит, является символом Кремоны. Скульптура была создана в 1700 году. Изначально она находилась на вершине городских ворот, а в 1962-м ее перенесли к постройке XIII века — портику Loggia dei Militi.
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Это уже не первый случай, когда туристы наносят урон памятникам в Италии. В феврале текущего года футбольные фанаты из Нидерландов повредили в Риме фонтан Баркачча (Fontana della Barcaccia). Ущерб оценили в пять миллионов евро.
В ноябре прошлого года 42-летний турист из Россиии начертил букву "К" на стене римского Колизея. Россиянин получил четыре месяца тюрьмы и штраф в €20 тыс.
В 2013 году во Флоренции в музее Опера ди Санта Мария дель Фиоре американский турист случайно отломал палец у статуи, которой более 600 лет.