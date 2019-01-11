The Economist: Путин не сможет оправдать вторжение в Украину религией

Российским верующим, как оказалось, безразличен томос и независимость украинской церкви.

Желание Украины обрести религиозную независимость кроет в себе не только стремление получить теологическую силу, но и сойти с политической орбиты России. Поэтому автокефалия ПЦУ разозлила как патриарха, так и российского "земного владыку" Владимира Путина.

Последний пригрозил, что автокефалия украинской церкви может вызвать "серьезный конфликт, если не кровопролитие", напоминает The Economist. Угрозы отражают большое значение религиозной независимости Украины для Путина. Ведь он приложил больших усилий, пытаясь восстановить любое российское влияние на бывшие республики СССР: политическое или церковное. А создание ПЦУ и томос об автокефалии для нее - это движение как раз в противоположном направлении.

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Вместе с тем, Путину будет трудно получить народную поддержку для нового вторжения в Украину, оправдав агрессию религией. Духовная независимость соседей не вызвала серьезных переживаний среди простых россиян. Согласно недавним опросам, 60% россиян не волнуют религиозные события в Украине. Даже среди тех, кто назвал себя верующими, только 43% ответили, что их тревожит украинских томос.

Тем временем, президент Украины Петр Порошенко надеется, что религиозные достижения склонят на его сторону избирателей. С приближением президентских выборов, которые пройдут в марте, он сделал церковную независимость одним из столпов своей кампании. Некоторые из людей, которые пришли на рождественскую службу 7 января в собор святой Софии, признались, что их отношение к президенту улучшилось после автокефалии. Однако, Порошенко пока это не спасает. Его рейтинг говорит, что он все еще не лидер президентской гонки.