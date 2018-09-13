Atlantic Council: Церковная независимость Украины добьет миф о «русском мире»

Религия стала для Кремля последним инструментом «мягкого влияния» в Украине, который он вот-вот потеряет.

7 сентября Украина приблизилась к всемирному признанию ее церкви. Того дня Вселенский патриарх Варфоломей поместил страну под каноническую юрисдикцию американского архиепископа Даниила и канадского епископа Илариона, которые возглавляют украинские православные церкви в США и Канаде соответственно под канонической юрисдикцией Константинополя.

С 1686 года Российская православная церковь настаивала, что Украина относится к ее канонической территории. Во всяком случае, теперь это точно не так, пишет в статье для Atlantic Council британский историк и политолог Тарас Кузьо.

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Он напоминает, что новое назначение для американского и канадского священнослужителей – это начало предоставления Украинской православной церкви автокефалии, т. е. независимости от Москвы. Автор считает, что вывод миллионов украинских православных верующих из-под подчинения РПЦ можно сравнить разве что с распадом СССР.

Украина добивалась автокефалии чуть ли не с того же дня, когда стала независимой. Когда тогда еще митрополит Филарет провозгласил о разрыве отношений с РПЦ для создания УПЦ КП, Константинополь не признал этот шаг. В 1990-м году под давлением националистической волны, РПЦ решила предоставить своему экзархату в Украине автономию и переименовать его на Украинскую православную церковь. Таким образом, в стране одновременно существовали две церкви, одна из которых была лояльна к Москве, а другая представляла независимую Украину.

Когда Россия аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, РПЦ и УПЦ МП не смогли сохранить нейтралитет. Российская церковь благословляла боевиков, которые шли воевать против Украины. Некоторые клерики УПЦ МП отказывались проводить похоронные ритуалы для погибших украинских солдат. А митрополит Онуфрий (Березовский) вместе с высшими иерархами своей конфессии отказались встать, когда в парламенте чествовали убитых украинских военных.

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Есть и другой фактор, который помогает Украине получить церковную независимость. Будучи бывшим идеологом атеистической компартии СССР в Украине, президент Леонид Кравчук не имел легитимности для вмешательства в церковные дела. В свою очередь, Виктор Ющенко активно поддерживал УПЦ КП, поэтому его считали антироссийским. Леонид Кучма во время своего президентства сохранял нейтралитет, а Виктор Янукович открыто поддерживал Российскую православную церковь.

Президент Петр Порошенко – диакон УПЦ Московского патриархата. Поэтому Константинополь не считает его «антироссийским». Более того, благодаря его влиянию высокопоставленные иерархи УПЦ МП поддержали УПЦ КП и УАПЦ в создании единой автокефальной украинской церкви. Украинский парламент тоже поддержал религиозную независимость. Поэтому Порошенко использовал все легальные подходы для получения томоса об автокефалии, оставив РПЦ без пространства для маневра.

Россия также переборщила с вмешательством в дела стран на Балканах, особенно Греции. И это тоже могло дать свой эффект. Решение о предоставлении Украине автокефалии стоит рассматривать в трех измерениях.

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Во-первых, - это вопрос силы. Греция и Константинополь устали от российского вмешательства. Они рассматривают церковную независимость Украинской православной церкви как способ сокращения размера РПЦ и уменьшения ее влияния. Со времен СССР две трети храмов Московского патриархата были расположены на территории Украины. Сегодня, несмотря на то, что украинское население в три раза меньше, чем в РФ, страны имеют примерно одинаковое количество церквей. Во времена СССР большинство российских православных церквей были расположены на западе и в центре Украины. Такая же ситуация и сегодня. Поэтому утверждение о том, что якобы Украина разделена на «католический запад» и «православный восток» было всегда ошибочным. На Донбассе, к примеру, не так и много православных церквей. Поэтому не будет никакой «гражданской войны» из-за религии. А верующие УПЦ МП спокойно и мирно присоединятся к новой Украинской автокефальной церкви.

Второе измерение –это вопрос национальной идентичности. СССР и РФ использовали крещение Киевской Руси в 988 году, чтобы назвать средневековую страну «первым русским государством». Эта ошибка иногда повторяется в репортажах западных журналистов и всегда в западных изданиях «истории России». Российская и западная историография игнорировали существование украинцев на протяжении веков и всегда объединяли их с русскими и белорусами.

Россияне верят, а Владимир Путин постоянно повторяет, что Киевская Русь была местом рождения трех восточнославянских народов, которые во времена царизма, СССР и ныне якобы стремились и стремятся оставаться в союзе. Националистов, которые противились этому мифу, выставляли «агентами западных империалистов, правительств и спецслужб».

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В 2007 году появилась идея о «русском мире», которая должна была объединить Украину, Беларусь и Россию вокруг Российской православной церкви. Затем три страны должны были сформировать ядро Евразийского Союза. Путин и российские националисты считают, что слово «русский» означает три ветви «русского народа": россиян, белорусов и украинцев. Последних они называют «малороссами». Путин постоянно повторяет, что русские и украинцы – «один народ». Об этом он сказал во время заседания Совета «НАТО-Россия» в 2008 году. Тогда же российский президент назвал Украину «искусственной страной».

Украина отвергла идеологию «русского мира» и отказалась участвовать в Евразийском Союзе. Теперь автокефалия усилит рост украинского патриотизма, поддержит национальное единство и ускорит процесс окончательного отделения от России.

Третье измерение – это геополитика. Независимость Украинской православной церкви будет означать, что РПЦ больше не будет самой большой православной конфессией в мире. Украинская и греко-католическая церкви будут почти одинаковыми по количеству верующих. У Константинополя появится верный украинский союзник в противостоянии Москве. И если РПЦ антизападная, как и режим Путина, автокефальная УПЦ будет проевропейской.

С 2014 года российская так называемая «мягкая сила» в Украине развалилась. Только 1% молодых украинцев симпатизируют российской модели развития в то время, как 69-71% украинцев выступают против нее. В их глазах Россия ассоциируется с «агрессией» (66%), «жестокостью» (57%), «диктатурой» (57%). Российская православная церковь была единственным источником влияния в Украине и теперь он исчезнет. Движение Украины подальше от орбиты Москвы неизбежено. Создание автокефальной Украинской православной церкви – это ответ на путинскую агрессию.