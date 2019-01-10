Трамп может пропустить экономический форум в Давосе из-за "шатдауна" - СМИ

Белый дом начнет решать вопрос с отменой визита Трампа, если "шатдаун" не прекратится к 22 января.

В Белом доме допускают сценарий, при котором президент США Дональд Трамп не сможет посетить Всемирный экономический форум в Давосе из-за прекращения работы федеральных учреждений.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальные источники в администрации Трампа, передает zn.ua.

Впрочем, Белый дом будет решать вопрос отмены визита Трампа в Давос только в том случае, если "шатдаун" в США не прекратится к 22 января.

Читайте также"Это – гуманитарный кризис": Трамп впервые обратился к американцам из-за стены на границе с Мексикой (видео)

Отмечается, что в случае, если "шатдаун" продлится до указанной даты, США окажутся в довольно неприятном положении, так как 800 тысяч государственных служащих не получат зарплату в течение 32 дней.

Также большинство федеральных ведомств продолжит свою работу лишь частично, а "работники, без которых нельзя обойтись", так и продолжат работать без выплаты заработной платы.

Напомним, спор между республиканцами и демократами по поводу финансирования президентской инициативы привел к частичному закрытию работы правительства, которое продолжается уже 19 дней.