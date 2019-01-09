Из "бога" превращается в человека: политолог рассказал о потере Путиным доверия среди россиян

По словам политолога, многие пропутински настроенные россияне разуверились в российском лидере.

Значимость Президента РФ Владимира Путина для своих избирателей очень сильно девальвировалась за последние 10 лет.

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Об этом в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом" рассказал политолог Андрей Окара.

"С прошлого года состоялась эта деноминация. И это видно и по рейтингу доверия к Владимиру Путину. И просто можно говорить, что последние где-то 10 лет, может, больше был такой общественный договор между властью и народом. Точнее, наверное, правильнее сказать, властью и населением, государством и населением. О том, что население воспринимает всю ту политическую реальность, которая в России, то есть неконкурентная политика, отсутствие многопартийности, Путин – это "наше все". То есть, Путин – не просто политическая фигура, а в "Путина можно только верить", то есть фигура такая богоподобная", - рассказал Окара.

По словам политолога, многие пропутински настроенные россияне разуверились в российском лидере.

"С "бога" он в сознании населения превращается просто в какого-то политика, в человека. С нечеловеческого существа он превращается просто в человека. И теперь политтехнологи в путинском окружении ищут новый образ. Если раньше они делали ставку на "Путин-мачо", "Путин летает со стерхами", "достает амфоры", "хозяин времени" и "хозяин часовых поясов", то теперь они будут пытаться делать из него нового Ганди", - предположил эксперт.