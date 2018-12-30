Россия готова к диалогу: Путин написал Трампу письмо

Путин заверил Трампа, что отношения России и США влияют на мировую безопасность.

Президент России Владимир Путин в новогоднем письме президенту США Дональду Трампу написал, что Москва готова к диалогу.

Об этом сообщает Reuters.

В письме президент Российской Федерации отметил, что отношения с США являются неотъемлемым фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности.

Читайте также"Суперэлитная для драников": Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки (видео)

"Россия открыта для диалога с США по самой широкой повестке дня", - говорится в сообщении.

Также одним из ключевых вопросов, которые хотела бы обсудить Россия с Соединенными Штатами, является планы Вашингтона выйти из договора о контроле над ядерным оружием времен холодной войны, передает агентство.

В отдельном письме президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал продолжить оказание «помощи» сирийскому правительству и народу в «борьбе с терроризмом, а также по защите государственного суверенитета и территориальной целостности».

Читайте такжеThe Times: В 2019 году Путину будет остро нужен мир с Украиной

Путин также направил новогодние поздравления другим мировым лидерам, включая премьер-министров Великобритании Терезу Мэй и Японии Синдзо Абэ, а также президента Китая Си Цзиньпина.

Так, Путин пожелал «благополучия и процветания британскому народу».

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченное 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что определение даты встречи президентов Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и Российской Федерации Владимира Путина зависит от освобождения Россией захваченных в плен 24 украинских моряков и судов в Керченском проливе.