В Германии задержали 20-летнего подозреваемого по делу об утечке личных данных политиков

Ранее сообщалось, что хакеры обнародовали персональные данные сотен политиков Германии из крупных партий.

В Германии задержали подозреваемого по делу о публикации в Интернете личных данных сотен немецких политиков, журналистов и других публичных персон.

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Об этом сообщила пресс-служба уголовной полиции Германии. Отмечается, что 6 января при содействии сотрудников Центрального управления по борьбе с киберпреступностью задержан и временно арестован 20-летний житель земли Гессен в центральной части Германии. Известно, что он живет вместе с родителями. Перед задержанием он успел уничтожить свой компьютер.

Ранее сообщалось, что хакеры обнародовали персональные данные сотен политиков Германии из крупных партий, в частности данные кредитных карт, номера мобильных телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы. Данные были опубликованы в Twitter.