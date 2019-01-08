Ким Чен Ын прибыл в Китай - СМИ

Визит Ким Чен Ына ранее открыто анонсировали обе стороны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Пекин для участия в очередном саммите с главой КНР Си Цзиньпином.

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Как сообщает AP, визит Ким Чен Ына ранее открыто анонсировали обе стороны. Сегодня поезд, на котором мог находится лидер КНДР, прибыл в китайскую столицу. С железнодорожной станции, на которую прибыл поезд, выехала большая автоколонна.

Визит Ким Чен Ына продлится четыре дня. Это уже четвертый саммит китайского и корейского лидеров.

Напомним, Ким Чен Ын ранее заявил, что жесткая политика США по отношению к Северной Корее может заставить его искать другой путь для продолжения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Глава КНДР подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, заверив при этом, что прогресс в области денуклеаризации будет существенным, если США примут соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в июне прошлого года в Сингапуре состоялся саммит между США и КНДР. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики, а затем подписали совместное заявление.

Согласно подписанному документу, Северная Корея обязуется отказаться от ядерного оружия, а в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном наступает «перезагрузка».