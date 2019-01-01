Возмущен давлением США: Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом в любое время

Ким Чен Ын заверил в полной решимости продолжать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Ким Чен Ын заявил, что жесткая политика США по отношению к Северной Корее может заставить его искать другой путь для продолжения процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Reuters.

Потребность в другом пути, по словам Кима, возникнет, если Вашингтон не перестанет требовать от КНДР односторонних действий.

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Ким подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время, заверив при этом, что прогресс в области денуклеаризации будет существенным, если США примут соответствующие меры.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря Трамп предположил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года.

Сейчас стороны рассматривают три возможных места встречи, однако их пока не называют. Кроме того, Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США. Основной внешнеполитический вопрос для КНДР - ядерное разоружение.

Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что его страна не будет требовать от КНДР полного списка ядерных объектов до следующей встречи двух лидеров.