В Германии бастуют службы по перевозке денег

Профсоюз, организовавший акцию, грозит проблемами и требует повысить зарплаты инкассаторам на 250 евро в месяц.

В Германии в среду, 2 января, началась забастовка работников инкассаторских служб. Забастовку организовал второй по численности немецкий профсоюз - Verdi.

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Он призвал присоединиться к протестной акции 12 тысяч сотрудников отрасли, связанной со сбором и перевозкой денег, пишет “Немецкая волна”.

Много магазинов и банкоматов не получат свежей наличности в среду и четверг. В частности, банки и предприятия почувствуют перебои с деньгами и в столице Германии, сообщает берлинское издание BZ.

Как предупредили в профсоюзе, забастовка может повлечь проблемы для банков и предприятий розничной торговли. Вероятно, что до некоторых банкоматов может не поступить новая наличность.

Тарифные переговоры продолжатся 3 и 4 января. Представители Verdi требуют повысить зарплаты на 250 евро в месяц, а также в ближайшие два года уравнять оплату труда инкассаторов в федеральных землях на востоке Германии. Сейчас сотрудники соответствующих служб получают 1800-2400 евро ежемесячно без налоговых отчислений в восточных землях и 2200-2900 евро - в западных.