Меркель в новогоднем обращении призвала немцев к единению

Свой предстоящий уход из политики канцлер Германии прокомментировала так: "Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени".

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем обращении, что будет транслироваться по телевидению вечером в понедельник, 31 декабря, призвала жителей страны к единению и вниманию к интересам других.

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"Мы сможем справиться с вызовами нашего времени, только если будем держаться вместе и работать с другими над границами", - подчеркнула она. В достижении своих собственных интересов следует "учитывать интересы других", отметила Меркель, в этом заключается "урок двух мировых войн", передает "Немецкая волна".

Среди важнейших проблем, с которыми столкнулась страна, Меркель вспомнила борьбу с изменением климата, "приведение в порядок" потоков миграции и борьбу с международным терроризмом. В Совете Безопасности ООН, место в которой Германия получает на два года, стране придется столкнуться с глобальными задачами, подчеркнула канцлер.

Меркель также прокомментировала и свое решение не занимать больше политических постов после завершения этого срока на посту канцлера Германии. "Демократия живет изменениями, все мы подвластны времени", - подчеркнула она.

Напомним, что 29 октября Меркель заявила о том, что намерена отказаться от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но собирается остаться канцлером до следующих выборов в Бундестаг в 2021 году.