В Магнитогорске взорвалась маршрутка, росСМИ связывают инцидент с задержанием террористов (видео)

Со ссылкой на очевидцев утверждается, что в результате взрыва погибли три человека.

Вечером 1 января в российском Магнитогорске, где накануне произошел взрыв в жилом доме, взорвалось маршрутное такси.

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Как сообщает 74.ru, эту информацию подтвердил телеграм-канал губернатора Челябинской области. Со ссылкой на очевидцев утверждается, что рядом с маршруткой лежало тело водителя, а в салоне находились ещё два трупа.

По данным журналистов, маршрутка загорелась в результате спецоперации по задержанию террористов. Очевидцы рассказали, что силовики стреляли по «Газели».

Отмечается, что один из предполагаемых террористов снимал квартиру на третьем этаже дома на Карла Маркса, там он хранил гексоген, при помощи которого планировался теракт в торговом центре. Силовики подозревают, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

В то же время, Следственный комитет РФ пока не подтверждает версию теракта. Официальный представитель Следкома Светлана Петренко выступила с экстренным комментарием, заявив, что следов взрывчатки на месте разрушенного дома пока не находили.

Инцидент, как сообщается произошел на на проспекте Карла Маркса, 96. Взрыв в десятиэтажном жилом доме 31 декабря произошел на проспекте Карла Маркса, 164.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром произошел взрыв. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли по меньшей мере четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.