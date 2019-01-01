Под завалами в Магнитогорске нашли живым младенца

Ребенка спасло то, что он был тепло укутан и лежал в кровати.

На месте обрушения многоэтажного дома в Магнитогорске Челябинской области, произошедшего в результате взрыва бытового газа, обнаружили младенца.

Читайте такжеРосСМИ запутались в количестве жертв при обрушении дома в Магнитогорске

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "В Магнитогорске под завалами нашли живого младенца. Он больше суток пролежал под завалами. Больше суток. Ему 11 месяцев", - говорится в сообщении.

Младенца спасло то, что он был тепло укутан и лежал в кровати.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске 31 декабря утром в доме на проспекте Карла Маркса, 164, произошел взрыв газа. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.

В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.