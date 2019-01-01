В аэропорту Амстердама мужчина разделся до трусов и угрожал взорвать бомбу

Зал отправлений международного аэропорта Схипхол был эвакуирован после того, как один из пассажиров объявил, что готовит взрыв.

Вечером 31 декабря мужчина угрожал взорвать бомбу в зале отправлений международного аэропорта Схипхол в Амстердаме.

Читайте такжеНападение в Манчестере назвали терактом

Об этом сообщает общественный вещатель Нидерландов NOS. Полиция эвакуировала всех находившихся в помещении.

Спустя некоторое время мужчина был задержан. Когда его выводили из терминала, он был раздет до трусов.

Задержанному 51 год, он гражданин Канады, вероятно, страдает психическим расстройством, рассказали в полиции.

После проверки взрывчатка не была обнаружена. К 19.50 (20.50 по Киеву) зал отправлений открыли, аэропорт работал в обычном режиме.