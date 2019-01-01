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В аэропорту Амстердама мужчина разделся до трусов и угрожал взорвать бомбу

15:37, 01 января 2019
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщает общественный вещатель Нидерландов NOS. Полиция эвакуировала всех находившихся в помещении.

Спустя некоторое время мужчина был задержан. Когда его выводили из терминала, он был раздет до трусов.

Задержанному 51 год, он гражданин Канады, вероятно, страдает психическим расстройством, рассказали в полиции.

После проверки взрывчатка не была обнаружена. К 19.50 (20.50 по Киеву) зал отправлений открыли, аэропорт работал в обычном режиме.

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Теги: #Амстердам