Резко возросло число погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Как отметил глава МЧС РФ, их пока не могут извлечь из-за риска обрушения конструкций

Спасатели обнаружили в завалах жилого дома, частично обрушившегося из-за взрыва газа в российском Магнитогорске, тела еще троих погибших.

Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, передает ТАСС.

Читайте такжеВ сеть "слили" новогоднее поздравление Путина: менять его не будут (видео)

"Наблюдаем троих погибших, пока достать их не можем, так как существует риск обрушения конструкций", - сказал он, добавив, что число пропавших без вести не изменилось.

Таким образом, число погибших возросло до семи. По последним данным, устанавливается местоположение 35 человек.

По словам Зиничева, прогнозировать сроки завершения работ пока невозможно.

"Сложно сказать, и даже специалисты пока сказать не смогут. Примерно два дня", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в российском Магнитогорске сегодня утром в доме на проспекте Карла Маркса, 164, произошел взрыв газа. В результате обрушился седьмой подъезд - с третьего по десятый этажи, повреждены 48 квартир. Погибли четыре человека, судьба еще 68 жильцов остается неизвестной.

В Магнитогорске введен режим чрезвычайной ситуации.