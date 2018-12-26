Минобороны ФРГ раскритиковало решение Трампа по Сирии: "ИГ" еще не полностью разгромлено

Комментируя решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, министр отметила, что США "до сих пор никому не объясняли, насколько далеко идущими являются их планы в отношении Сирии".

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen) не соглашается с утверждением американского президента Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

"В кругу союзников (по НАТО. - Ред.) господствует единство относительно того, что ИГ еще не полностью разгромлена", - сказала она в интервью изданию Rheinische Post, фрагменты которого опубликованы в среду, 26 декабря, передает DW.com.

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Комментируя решение Вашингтона о выводе войск из Сирии, министр отметила, что США "до сих пор никому не объясняли, насколько далеко идущими являются их планы в отношении Сирии".

"Мы находимся там также вместе с многими дружественными европейскими государствами и странами мусульманского мира, которые стремятся предотвратить возрождение террора ИГ", - добавила фон дер Ляен. По ее словам, планы Бундесвера в этом регионе остаются неизменными. "Еще существует потребность в заправке самолетов союзников и разведывательных снимках наших самолетов Tornado, особенно что касается тайников ИГ на огромных пространствах в иракской пустыне", - отметила министр.

Тем временем бойцы курдских отрядов и авиация коалиции под предлогом США за последние сутки усилили атаки на последний анклав боевиков ИГ на востоке Сирии, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Ожесточенные бои идут к востоку от течения реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор между бойцами "Демократических сил Сирии" (SDF), в которых доминируют курдские отряды, и боевиками ИГ. В результате боев, утверждают в центре, за последние сутки погибли по меньшей мере 19 исламистов. В целом с начала наступления SDF в сентябре, по данным центра мониторинга, в боях погибли по меньшей мере 1032 боевика ИГ и 554 бойца SDF.

19 декабря Белый дом объявил о начале вывода военного контингента США из Сирии, поскольку начинается новый этап борьбы с ИГ. Президент США Дональд Трамп в своем Twitter в этот же день объявил о победе над ИГ в Сирии.