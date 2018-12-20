В Сенате США назвали преждевременным вывод войск из Сирии

Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси связала решение президента Дональда Трампа вывести войска из Сирии с началом судебных слушаний в отношении экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси назвала преждевременным объявление победы над ИГИЛ в Сирии и вывод оттуда американских войск, анонсированный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении на сайте Пелоси.

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"Президенту рано объявлять о широкой победе над ИГИЛ, когда всего несколько недель назад наши военные совершили более чем 250 авиаударов коалиции по целям в Ираке и Сирии", – подчеркнула Пелоси.

По ее мнению, решение Трампа связано с началом судебных слушаний в отношении его бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна, "который признал, что был зарегистрированным иностранным агентом в стране с явными интересами в сирийском конфликте".

Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о победе над боевиками "Исламского государства" в Сирии. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что начат вывод американских войск из этой страны.