Москву окутал ядовитый туман и неприятный запах

Об этом сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС, передает Lenta.ru.

Жалобы от жителей ряда районов, по данным МЧС, поступали в течение воскресенья, 1 февраля. На неприятный запах, в частности, жаловались жители Сокольников и Лефортово на северо-востоке Москвы, а также Нагатинского затона на юго-востоке.

В то же время на юго-востоке Москвы наблюдалось сильное задымление из-за пожара в здании библиотеки Института научной информации по общественным наукам РАН.

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Сотрудники передвижной лаборатории МЧС подтвердили наличие запаха.

«В настоящий момент осуществляются заборы проб воздуха на содержание вредных веществ, произведенными замерами превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, угрожающих здоровью людей не выявлено», — сообщили в ведомстве

Жителям, почувствовавшим химический запах, в МЧС рекомендовали по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери, заткнув щели мокрыми полотенцами. В то же время спасатели уверяют, что опасности для здоровья людей нет.

«Источником запаха является вещество III класса опасности», — уточнили в ведомстве, не назвав причину его появления.