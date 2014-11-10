Из-за ядовитого дыма ряду московских предприятий грозят проверки

Об этом сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин, передают РИА Новости.

По словам Гизатулина, Росприроднадзор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 8.21 КОАП (нарушение правил охраны атмосферного воздуха) и в настоящее время проводит расследование в отношении неустановленных лиц.

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"При участии специалистов аккредитованной лаборатории ФБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" уже осуществлен выезд на улицы Капотня и Головачева города Москвы. Производится отбор проб воздуха для установления источника его загрязнения и химических веществ. Кроме того, а рамках административного расследования, в целях установления источника выбросов и лица, допустившего указанное правонарушение, направлены запросы в: ОАО "Газпромнефть — МНПЗ", ОАО "Москокс", ОАО "Мосводоканал", ОАО "Мосэнерго", а также в Управление Роспотребнадзора по г. Москве для получения информации о наличии залповых либо аварийных выбросов, отмеченных 10 ноября 2014 года", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Москву окутал ядовитый дым. Жители города в соцсетях весь день жаловались на запах сероводорода в воздухе. Позже выяснилось, что количество ядовитых веществ в воздухе Москвы превысило норму в несколько раз.