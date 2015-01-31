В Москве горит научная библиотека - пожар не могут потушить уже 13 часов

Свыше 60 пожарных расчетов пытаются потушить крупный пожар в библиотеке академического Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) в Москве, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Борьбу с огнем вот уже 13 часов ведут 62 боевых расчета, всего 217 человек", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на последнем этаже трехэтажного здания поступило в пятницу поздно вечером. Площадь пожара, по предварительным данным МЧС, составляет около 2 тысяч квадратных метров. В здании обрушилась кровля на площади около 1 тысячи квадратных метров.

ИНИОН — крупнейший научный информационный центр России в области социальных и гуманитарных наук. Его библиотека насчитывает 14,2 миллиона экземпляров на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI — начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.

Библиотека была основана в 1918 году и имеет статус федеральной. Штат библиотеки — 330 человек.