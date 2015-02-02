В Беларуси неизвестный взорвал себя возле магазина в Бобруйске

Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на официального представитель Следственного комитета Беларуси по Могилевской области Оксану Соленюк.

"Следователи во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, специалистами Государственного комитета судебных экспертиз и МЧС работают на месте взрыва неизвестного устройства в Бобруйске, в результате которого погиб мужчина. По предварительной версии, он произвел самоподрыв. Инцидент произошел на улице Батова около 21.00 в воскресенье. Других погибших и пострадавших нет", - рассказала Оксана Соленюк.

Читайте такжеВ Киеве пьяный мужчина на улице взорвал гранатуОпрашиваются очевидцы, производится осмотр места происшествия, принимаются меры по установлению личности погибшего. Для обнаружения и фиксации следов произошедшего привлечена передвижная криминалистическая лаборатория УСК по Могилевской области. Работу координирует начальник управления Следственного комитета по Могилевской области.

Для оказания помощи на место происшествия прибыла следственная группа центрального аппарата СК. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская