Британский спецназ штурмовал захваченное мигрантами судно в устье Темзы

Судно шло из Нигерии и совершило четыре остановки на западном берегу Африки.

Британский спецназ штурмовал итальянское грузовое судно Grande Tema, которое в устье реки Темзы захватили четыре мигранта.

Об этом сообщает пресс-служба полиции графства Эссекс, передает РБК.

В сообщении говорится, что правоохранителям удалось взять контроль над судном и задержать мигрантов.

Представитель компании Grimaldi Group, владеющей судном, сообщил BBC, что четыре мигранта были обнаружены на его борту четыре дня назад. Они были заперты в каюте, им предоставили необходимое питание.

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Однако вечером 21 декабря мигранты выбрались из каюты. Вооружившись металлическими прутьями, они стали угрожать экипажу, требуя причалить к берегу. Экипажу судна удалось спрятаться в рулевой рубке и сообщить о происшествии спецслужбам Британии. До прибытия спецназа Grande Tema кружило в районе к северо-востоку от города Маргит, графство Кент.

В Grimaldi Group отметили, что судно шло из Нигерии и совершило четыре остановки на западном берегу Африки. Вероятнее всего, мигранты проникли на судно во время одной из стоянок. В компании предположили, что целью мигрантов было попадание на территорию Великобритании.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция не рассматривает произошедшее в качестве попытки взятия заложников или акта терроризма.