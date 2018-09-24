Правительство Италии решило ужесточить иммиграционные правила

У парламента Италии есть 60 дней на то, чтобы проголосовать за инициативу правительства и сделать ее законом.

Совет министров Италии сегодня единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини».

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Инициатор законопроекта, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем "Твиттере" приветствовал принятие декрета. «Я счастлив. Это шаг к более безопасной Италии. От слов к делу!» - написал Сальвини, известный своим заявлением, что в Италии нет места «больше ни для одного мигранта». По его словам, инициатива облегчит борьбу с мафией и контрабандой людей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет делает итальянское законодательство эффективнее и не ущемляет права человека. «Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения», - передала его слова Al Jazeera.

Декрет облегчает Италии высылку мигрантов и устанавливает шесть критериев для лиц, ищущих «гуманитарной защиты» в Италии - статуса, уступающего международному статусу беженца. В получении статуса беженца может быть отказано лицам, признанным социально опасными, а также совершившим правонарушение во время рассмотрения их заявки.

У парламента Италии есть 60 дней на то, чтобы проголосовать за инициативу правительства и сделать ее законом.

По данным наблюдателей, с начала этого года на судах контрабандистов в Италию прибыло примерно 90 тыс. беженцев из Африки. Италия была вынуждена закрыть свои порты от мигрантских судов.

Справка УНИАН. Кроме мигрантов из стран Африки, Италия также популярна среди украинцев которые едут туда в поисках лучшего заработка. За десятки лет в Италию выехали целые украинские семьи. Однако сотни украинцев работают в Италии нелегально, также не имея легального статуса для пребывания в стране. По данным посольства Украины в Италии, украинская община является одной из самых многочисленных среди других общин в Италии. По состоянию на 2016 года, общее количество украинцев в Италии, которые получили вид на жительство, составило 240 141 человек. За первое полугодие этого года украинские заробитчане увеличили переводы в Украину на треть - до $4,5 млрд.