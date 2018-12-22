Около сотни "желтых жилетов" потолкались с полицией в центре Лиссабона (фото, видео)

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы подражали движение "желтых жилетов" во Франции.

Около 100 протестующих столкнулись с полицией на центральной площади Лиссабона.

Инцидент прошел с потасовкой и закончился без пострадавших, пишет Европравда со ссылкой на Reuters.

В ряде городов Португалии в пятницу прошли протесты так называемых "желтых жилетов", в северном городе Брага некоторые дороги были заблокированы в начале дня. Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских.

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К протестам призвали накануне несколько различных групп в соцсетях. Одна из них, "Движение желтых жилетов Португалии" выпустила накануне манифест с требованием снижения налогов на электричество, сокращение НДС и процентной ставки при кредитовании малого бизнеса, а также отмены налога на нефтепродукты и снижение вдвое НДС на топливо.

Целью организаторов было собрать массовые акции, которые бы наследовали движение "желтых жилетов" во Франции.

Видео: Gilets Jaune Live 24/24 7/7 Anti-censure

Протесты во Франции 17 ноября начали водители, несогласные с повышением налога на горючее. С тех пор в стране погибли 9 протестующих, в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.