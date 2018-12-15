"Желтые жилеты" снова протестуют во Франции: блокируются дороги, есть задержанные (фото)

В Париже утром несколько сотен участников акции идут к Елисейским полям.

Во Франции в субботу, 15 декабря, снова проходят правительственные протесты "желтых жилетов", несмотря на уступки, которые предложил президент Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.

В Париже утром несколько сотен участников акции идут к Елисейским полям, направляясь в центр города и распевая "Марсельезу".

Читайте такжеВ Париже появились первые баррикады (фото)

Полиция сегодня перекрыла доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Правоохранители также заявили, что уже задержали 25 участников акций.

Протестующие также начали блокировать основные автомагистрали страны, утром сообщается о значительных затруднениях движения.

Следует отметить, что после теракта в Страсбурге во Франции действует наивысший уровень террористической угрозы, поэтому в большинстве регионов усиленное присутствие полиции и военных.

Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.

Президент Франции Эммануэль Макрон после этого в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.