"Желтые жилеты" снова протестуют во Франции: блокируются дороги, есть задержанные (фото)
Во Франции в субботу, 15 декабря, снова проходят правительственные протесты "желтых жилетов", несмотря на уступки, которые предложил президент Эммануэль Макрон.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Le Figaro.
В Париже утром несколько сотен участников акции идут к Елисейским полям, направляясь в центр города и распевая "Марсельезу".
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Полиция сегодня перекрыла доступ ко всем правительственным зданиям. Силы безопасности развернуты на вокзалах и автостанциях. Правоохранители также заявили, что уже задержали 25 участников акций.
Протестующие также начали блокировать основные автомагистрали страны, утром сообщается о значительных затруднениях движения.
Следует отметить, что после теракта в Страсбурге во Франции действует наивысший уровень террористической угрозы, поэтому в большинстве регионов усиленное присутствие полиции и военных.
Напомним, 8 декабря по всей Франции протестовали 125 тысяч человек, 118 получили ранения, 1220 участников массовых акций - арестовали.
Президент Франции Эммануэль Макрон после этого в телеобращении к нации призвал прекратить беспорядки в стране, объявив ряд мер по улучшению социально-экономического положения.