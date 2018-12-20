Путин похвастался "преимуществом" противоракетного оружия РФ перед США и посоветовал им "не пищать"

Президент РФ призвал США "не пищать" по поводу разработки Россией новых вооружений.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о преимуществе РФ перед США в создании нового противоракетного оружия.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"По сути, мы наблюдаем сейчас развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений. После выхода Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия и сдерживания гонки вооружений, после этого мы вынуждены были ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. Теперь мы слышим, что Россия получила преимущество. Да, это правда, таких систем и оружий пока в мире нет. Они будут у ведущих держав, но пока нет", - заявил Путин.

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При этом он сказал, что с точки зрения стратегического баланса российские вооружения служат "элементом сдерживания и уравнивания приоритетов".

"Сейчас делают еще один шаг - выходят из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Что будет с этим? Очень трудно себе представить как будет развиваться ситуация. А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами. Пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся какие-то преимуществ. Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем. Мы обеспечиваем свою безопасность", - заявил Путин.

"То же самое по договору СНВ-III (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - УНИАН). В 2021 году он заканчивает существование. Никаких переговоров пока не ведется по этому вопросу. Не интересно, не нужно, ну ладно. Мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это сделать", - заявил Путин.

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Как сообщал УНИАН, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выдвинули России 60-дневный ультиматум на возобновление выполнения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Помпео сообщил, что среди различных нарушений, которые Россия осуществляла в течение многих лет - разработка и испытания с середины 2000-х годов новой ракетной системы РФ "Новатор 9М729", которая позволяет запускать крылатые ракеты на чрезмерные расстояния, запрещенные договором. В Соединенных Штатах пришли к выводу, что Россия существенно нарушает этот договор, и решили приостановить свои обязательства как средство защиты в ответ на действия РФ. Госсекретарь США сказал, что если Россия не возобновит соблюдение положений этого соглашения, США начнут процесс выхода из договора.