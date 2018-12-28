12 виноградин, подожженные бочки и вода с балкона: странные новогодние традиции разных стран (видео)

Как только не встречают Новый год разные народы мира!

В Украине в новогоднюю ночь принято обмениваться подарками и загадывать желание, пока часы бьют 12. А вот в других странах существуют куда более странные традиции.

Шотландия

Например, шотландцы в новогоднюю ночь выходят на городские улицы с подожженными бочками с дегтем. Преимущественно носят их на голове. Таким образом жители Шотландии провожают старый год и "очищают" место для нового.

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Аргентина

Аргентинцы 31 декабря выбрасывают из окон ненужную макулатуру – журналы, газеты и другие бумаги. Это символизирует избавление от старых проблем и неудач в новом году.

Куба

Накануне Нового года на Кубе наполняют водой все емкости в доме. А в полночь кубинцы выплескивают ее из окон, провожая старый год.

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Испания

В Испании в новогоднюю ночь, пока часы бьют 12 раз, нужно съесть 12 виноградин. Считается – тогда следующий год принесет добро, согласие и процветание.

Перу

В Перу существует традиция в ночь на 1 января обойти свой квартал с чемоданом. Перуанцы верят – это значит, что в новом году непременно ждет интересное путешествие.