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Россия перебросит в Крым более 10 истребителей

17:09, 17 декабря 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

22 декабря самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек, сообщило Минобороны РФ, передает DW.

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Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома.

Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

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Теги: #Крым#истребитель