Россия перебросит в Крым более 10 истребителей
17:09, 17 декабря 2018Мир
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Истребители вернутся на аэродром Бельбек в аннексированном Крыму после завершения первой очереди его реконструкции, сообщило Минобороны РФ.
Иллюстрация / REUTERS
Министерство обороны РФ перебросит более десяти истребителей в аннексированный Крым.
22 декабря самолеты Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с из Крымска в Краснодарском крае на крымский аэродром Бельбек, сообщило Минобороны РФ, передает DW.
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Истребители находились на Кубани во время реконструкции крымского аэродрома.
Ранее сообщалось, что Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.
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