Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа - разведка

Военную группировку в Крыму Россия усилила также современными подводными лодками и ракетными комплексами, способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

Россия дополнительно передислоцировала на территорию оккупированного Крыма 100 боевых самолетов нового типа.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине Черноморского региона и почти на всей территории Украины", - отметил Скибицкий.

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Также, по его словам, свою военную группировку в Крыму Россия усилила 6 подводными лодками нового типа, которые могут быть вооружены ракетными комплексами "Калибр" с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров.

Защиту побережья Крымского полуострова российские оккупационные войска усилили 16 боевыми установками ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря.