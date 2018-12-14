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Россия перебросила в Крым 100 боевых самолетов нового типа - разведка

13:56, 14 декабря 2018
Война
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Речь идет о самолетах Су-27 и Су-30 / vitalykuzmin.net

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, об этом сообщил представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Это самолеты Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине Черноморского региона и почти на всей территории Украины", - отметил Скибицкий.

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Также, по его словам, свою военную группировку в Крыму Россия усилила 6 подводными лодками нового типа, которые могут быть вооружены ракетными комплексами "Калибр" с дальностью поражения наземных целей до 1500 километров.

Защиту побережья Крымского полуострова российские оккупационные войска усилили 16 боевыми установками ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", способными поражать цели почти во всей акватории Черного моря.

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Теги: #Крым#Россия#самолеты