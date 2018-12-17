Саудовская Аравия отвергла обвинения сената США по убийству журналиста Хашогги

В МИД Саудовской Аравии добавили, что королевство настроено продолжать развивать отношения с США.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что убийство журналиста Джамаля Хашогги является преступлением и не отражает политику королевства.

Об этом сообщает государственное агентство Саудовской Аравии, передает РБК.

"Королевство Саудовская Аравия отвергает позицию, выраженную недавно сенатом Соединенных Штатов, которая была основана на необоснованных утверждениях и содержала вопиющее вмешательство во внутренние дела королевства, подрывая его региональную и международную роль", - заявили в министерстве.

Читайте такжеСенат США отказался поддержать Саудовскую Аравию в йеменском конфликте

В МИД Саудовской Аравии добавили, что королевство настроено продолжать развивать отношения с США, однако отвергает обвинения и неуважение к наследному принцу Мухаммеду бен Сальману и попытки подорвать его статус.

Министерство подчеркнуло, что позиция сената США не повлияет на положение королевства в мире и на Ближнем Востоке.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США одобрил резолюцию, в которой говорится, что ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бин Салмане.